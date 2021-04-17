Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi

Açıklamada, "Narkotik dedektör köpeği Rexo ile yapılan aramada; kolilerin içerisinde 200 paket halinde 102 kilo 690 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, yapılacak işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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