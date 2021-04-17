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Van ve Düzce polisinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Van ve Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları müşterek çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir minibüs ilimiz Tuşba ilçesinde yakalandı" ifadelerine yer verildi...

Van ve Düzce polisinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi
Van'da 102 kilo eroin ele geçirildi
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İHA

Açıklamada, "Narkotik dedektör köpeği Rexo ile yapılan aramada; kolilerin içerisinde 200 paket halinde 102 kilo 690 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, yapılacak işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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