Vancouver Whitecaps - Minnesota Stars maçı ne zaman?

Vancouver Whitecaps ve Minnesota Stars, 29 Temmuz 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 05:00. 26 puanlı Vancouver Whitecaps 16. sırada bulunuyor, Minnesota Stars 28 puana sahip ve 12. sırada. Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Minnesota Stars, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 422. İddaa'da Vancouver Whitecaps kazanır 1.60, berabere biter 3.40, Minnesota Stars kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor.

Vancouver Whitecaps son hafta oynanan Portland Timbers maçında 2-1 yenildi.

Minnesota Stars, San Jose Earthquakes karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Vancouver Whitecaps, 19 gol attı ve 15 gol yedi.

Minnesota Stars, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Minnesota Stars, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.

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