Vancouver Whitecaps - Portland Timbers rakamlar

ABD MLS maçında Vancouver Whitecaps ile Portland Timbers, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:30. 44 puanlı Vancouver Whitecaps 15. sırada bulunuyor, Portland Timbers 54 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Vancouver Whitecaps, son 6 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Portland Timbers, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 551 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vancouver Whitecaps kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.30, Portland Timbers sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Vancouver Whitecaps önceki hafta Portland Timbers mücadelesinde 2-1 yenildi.

Portland Timbers ise Vancouver Whitecaps karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Vancouver Whitecaps, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Vancouver Whitecaps, kendi sahasında 30 gol attı, 28 gol yedi.

Portland Timbers, dış sahada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Portland Timbers 23 kez gol sevinci yaşadı, 33 kez topu ağlarında gördü.

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