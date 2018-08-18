Vancouver Whitecaps - RB New York maçı istatistikleri

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Vancouver Whitecaps, 19 Ağustos 2018 Pazar günü RB New York takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. 33 puanlı Vancouver Whitecaps 11. sırada bulunuyor, RB New York 47 puana sahip ve 2. sırada. Vancouver Whitecaps son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. RB New York son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 466 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vancouver Whitecaps kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, RB New York sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Vancouver Whitecaps son haftadaki RB New York müsabasında 2-0 kazandı.

RB New York ise Vancouver Whitecaps maçında 2-0 yenildi.

Vancouver Whitecaps, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 17 gol yedi.

RB New York, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. RB New York, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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