Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders rakamlar

ABD MLS maçında Vancouver Whitecaps ile Seattle Sounders, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:00. 40 puanlı Vancouver Whitecaps 12. sırada bulunuyor, Seattle Sounders 41 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Seattle Sounders son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 556 kodlu maçı oynayanlar; Vancouver Whitecaps galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Seattle Sounders galibiyet oranı 2.60. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Vancouver Whitecaps önceki hafta Seattle Sounders mücadelesinde 2-0 yenildi.

Seattle Sounders ise Vancouver Whitecaps karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Vancouver Whitecaps, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Vancouver Whitecaps, kendi sahasında 27 gol attı, 20 gol yedi.

Seattle Sounders, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Seattle Sounders, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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