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Vangölü Aktivistleri kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdü

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, soğuk havanın etkisiyle kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin döküldüğü alanda yüzdü.

Vangölü Aktivistleri kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdü
AA

Her mevsim ayrı güzelliklere bürünen, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi'nin tanıtımına katkı sunmak isteyen dernek üyeleri etkinlik düzenledi.

Şelalenin bulunduğu alanda bir araya gelen dernek üyelerinden bazıları 15 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı sularında yüzdü, bazıları da ortaya çıkan güzellikleri görüntülemeye çalıştı.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Savar ise dernek üyelerine teşekkür ederek çay ikramında bulundu.

- "Buraların kış turizmine de kazandırılması gerekiyor"

Dernek Başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, Van Gölü havzasının en özel yerlerinden Muradiye Şelalesi'nin, kısmen donan görüntüsüyle seyrine doyum olmayan manzaraya sahne olduğunu söyledi.

Van Gölü'nün korunması ve bölgenin tanıtılmasına yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Suyun oluşturduğu harika bir melodi var. Burada hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Gönüllülerimiz ve üyelerimizle kısmen donan şelalede yüzdük. Kendimizi daha dinç hissediyoruz. Van Gölü havzası, tarihi ve eşsiz güzelliklere sahip. Buraların kış turizmine de kazandırılması gerekiyor. Biz de Van'dan, Erciş'ten ve diğer ilçelerden gelen gönüllülerimizle muhteşem doğanın tadını çıkardık."

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Acil Tıp Uzmanı doktor Mehmet Tatlı ise doğaseverlerle Muradiye Şelalesi'nin eşsiz güzelliğine tanıklık ettiklerini aktardı.

Dondurucu soğuğa rağmen şelalede yüzdüklerini dile getiren Tatlı, "Burada muhteşem bir doğa var. Doğa fotoğrafları çektik. Bazı arkadaşlarımız doğa yürüyüşü yaptı. Van Gölü havzasındaki güzelliklerin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Buraların dört mevsim yerli ve yabancı turizme kazandırılması için sürekli etkinlikler yapıyoruz." dedi.

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