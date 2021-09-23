Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü

AA

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile, "Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Evlat nöbetindeyiz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan Saliha Mert, gazetecilere, çocuklarına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Çocuğuna teslim olması için çağrıda bulunan Mert, "HDP ve yandaşları oğlumu kandırarak dağa kaçırdı. Onlar çocuk hırsızıdırlar. Onların yeri Meclis değil. Onlar devlet hainidir. Çocuklarımızı onlardan istiyoruz." dedi.

Kızı 2012'de dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar da üç yıldır hem Diyarbakır'da hem de Van'da çocuklarına kavuşmak için annelerin mücadele ettiğini ifade etti.

Eylemlerinde kararlılık vurgusu yapan Sancar, "Herkesin sesimizi duymasını istiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de çocuklarımız için harekete geçmesini bekliyoruz. Bu anne ve babaların gözyaşlarını görsünler artık. Canımızı yanıyor. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Buradan tüm anne ve babalara sesleniyoruz, artık sesimize ses verin, feryadımızı duyun." diye konuştu.