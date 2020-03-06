AA

Vanlı gençler "evlilik okulu"nda mutlu yuvanın sırlarını öğreniyor



Van Gürpınar ilçesinde açılan gelin ve damat adayları ile bir yıl içinde evlenmiş çiftlere destek verilmesi amacıyla kurulan "evlilik okulu" çiftlerin birbirlerine daha güçlü bağlanmalarını sağlıyor.

Gürpınar Belediyesi öncülüğünde başlatılan proje kapsamında okulda verilen eğitimlere katılan yeni evli çiftler ile evlenecek adaylara, mutlu bir yuvanın ipuçları anlatılıyor.

Boşanmaların en aza indirilmesi, mutlu ve sağlıklı aile yapısının korunması amacıyla açılan okulda, alanında uzman kişilerden eğitim alan çiftler, evlilikteki potansiyel sorunları önleme, aile içi iletişim, aile yönetimi ve eş uyumu konularında bilgilendiriliyor.

Okulda mutlu bir yuvanın kurulması için erkek ile kadınlara düşen görev ve sorumlulukları farklı gözle görebilme imkanı bulan çiftler, anlatılan konularla birbirlerine duygularını daha iyi ifade etme imkanı buluyor.

Perşembe günleri 3 saat süren eğitimlere katılan 40 çifte, evlilikte iletişim, aile ve sağlık ile aile hukuku konularının işlendiği okulda eğitim programı sonunda sertifika ve hediyeler verilecek.

- "Amacımız mutlu yuvaların kurulmasını sağlamak"

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda artan boşanma oranlarının toplumda hasara yol açtığını belirtti.

Evliliğin önemli temel taşının sabır olduğunu vurgulayan Tanış, şunları söyledi:

"Allah'ın en sevmediği helal boşanmak. Fakat son zamanlarda boşanmalar gittikçe artıyor. Eşler, çok basit sebeplerle hemen evlilik hayatlarına son verebiliyorlar. Bunun önüne geçebilmek için böyle bir çalışma başlattık. Evlilik okulumuzda alanında uzman eğitmenler eşliğinde aile içi iletişim, çiftlerin görev ve sorumlulukları, empati, çocuk gelişimi, fedakarlık, sadakat ve islam dininde evliliğin önemi gibi konularda eğitimler veriyoruz. Çiftler birbirleriyle konuşursa aşamayacakları sorun yoktur. Bu yüzden eşlerin birbiriyle sağlıklı iletişimi son derece önemli."

Tanış, 3 hafta süren eğitimlere düzenli katılan 40 çifte, sertifika ve çeşitli hediyeler vereceklerini aktardı.

- "Aile toplumun temelidir"

Aile Danışmanı Doktor Zübeyde Tezcan da mutlu evliliğe giden yolun sevgi, saygı, sorumluluk, sabır ve sadakatten geçtiğini söyledi.

Sağlam aile yapısının sağlam toplumsal huzurun sağlanmasında da önemli olduğunu anlatan Tezcan, şöyle konuştu:

"Evlilik okulunda verdiğimiz eğitimlerle çiftlerin birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğini, sorumluluklarını anlatıyoruz. Her evlilik bir imza ile oluyor ama mutlu bir yuva için yeterli değil. Fedakarlık gerekiyor. Çiftlerimize bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Daha sağlıklı iletişim nasıl olur, birbirimizi daha iyi nasıl anlarız, birbirimize daha çok nasıl sevgi katabiliriz. Bunları anlatarak çiftlerimiz arasındaki bağı güçlendiriyoruz. Bu anlamda eğitimi çok anlamlı ve gerekli buluyoruz."

- "Eşime onu sevdiğimi daha rahat söylüyorum"

Eğitime katılan Recep ve Burcu Keskiner çifti de ilçede ilk defa böyle bir eğitimin verildiğini aktardı.

Evlilik okulunda önemli bilgiler edindiklerini anlatan Recep Keskiner, "Nişanlı ve evlenmiş çiftler için önemli bir proje. Bu sayede eşime karşı hissettiğim duygularım daha da güçlendi. Artık eşime gönül rahatlığıyla onu sevdiğimi söylüyorum." dedi.

Tüm çiftlerin bu eğitimi alması gerektiğini belirten Burcu Keskiner, "Eğitimle doğru bildiğimiz birçok yanlışın farkına varma imkanımız oldu. Birbirimizin kıymetini daha iyi anlamamıza olanak sağladı." diye konuştu.