Vanlı kadın arıcı, ürettiği karakovan balıyla arıcılıkta söz sahibi olmayı hedefliyor

AA

İlçe merkezinde yaşayan ve dedesinden kalma arıcılık mesleğini yapmaya karar veren Danış, çevresindekilerin "Yapamazsın", "Başaramazsın" demesine aldırmadı, valilik ve Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen Sosyal Destek Projesi'ne başvurdu.Başvurusunun kabul edilmesi üzerine yaklaşık bir ay süren çiftçilik eğitimi alan genç girişimci, proje kapsamında 10 arılı kovan alarak aracılığa başladı.Babasının yardımıyla zengin floraya sahip Artos Dağı eteklerindeki bahçede karakovan balı üretmeye başlayan Danış, kovan sayısını 500'e çıkarmayı başardı.Danış'ın söğüt dallarından yapılan ve etrafı çamurla sıvanan özel kovanlarda elde ettiği besin değeri yüksek bal, hem yurt içi hem de yurt dışında tercih ediliyor.Yılda ortalama 3 ton bal elde eden Danış, işini büyüterek sektörde söz sahibi olmayı hedefliyor.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) kovan ve malzeme desteği de alan Danış'ı örnek alan ilçedeki 50 kadın da son zamanlarda devlet desteğinden faydalanarak arıcılığa başladı.- "Amacım ülke ekonomisinde söz sahibi olmak"Danış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin desteğiyle iş sahibi olduğunu ve zamanla işlerini büyüttüğünü söyledi.Özenle baktığı arılarından her yıl iyi verim elde ettiğini anlatan Danış, şunları kaydetti:"Bu işe 10 kovanla başladım ama şu an 500 kovana çıkardım. Zamanımın büyük bir kısmın arılarıma bakarak geçiriyorum. Her yıl 3 ton organik bal elde ediyorum. Bal satarak aileme bakıyorum. İşimi daha çok büyütmek için çalışmalarımı sürdürüyorum. Amacım ülke ekonomisi ve tarımında söz sahibi olmak. Çok başarılı ve iyi bir çiftçi olmayı istiyorum. Bunun için devletimizden yeteri kadar destek alıyorum. Allah devletimize zeval vermesin."Arıcılığa yeni başlayan 36 yaşındaki Aycan Bayazit de aldığı 15 arılı kovan desteğiyle aracılıkta elde ettiği balı markalaştırmayı planlıyor.Bayazit, "Çiftçilik yaparak çevremizdeki kadınlara örnek oluyoruz. Bu işi yaptığımızı gören kadınlar da bizi rol model olarak görmeye başladılar. Aldığımız destekle bu ön yargıları kırdık. Hedefim işimi çok büyütmek. İyi bir çiftçi ve örnek bir insan olarak çevreme faydalı olmak istiyorum. 200 kovana çıkardığımda gezgin bir arıcı olarak balımızı markalaştırmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.- "Kalkınmayı kırsaldan sağlamada kadının rolü çok büyük"Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, ülkede arı üreticiliği konusunda çok önemli bir coğrafyaya sahip olduklarını ve arıcılığın geliştirilmesi için de çalışma yürüttüklerini belirtti.Kentte 750 bin arı kovanından bal elde edildiğini anlatan Görentaş, "İlimiz zengin bir floraya sahip. Bizler de kırsalda bu işe kadınları da katmak istedik. İlk önce eğitim verdik. Ardından arılı kovan desteğiyle onların başlamalarını sağladık. Kalkınmayı kırsaldan sağlamada kadının rolü çok büyük. Bu kapsamda, arıcılığı yaygınlaştırarak ekonomiye katkı sağlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çiftçilere ekipman desteği sağladıklarını aktaran TKDK İl Koordinatörü İbrahim Başak da "Birçok sektöre destek veriyoruz. Şimdi kadar 250 arıcıya destek verdik. Bunlardan 50'si kadın. Özellikle organik üretim yapan kadınları destekliyoruz. Kadınlar arıcılık sayesinde ekonomik özgürlüklerine kavuşarak ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Nitekim kadınlar aracılığı daha temiz ve düzenli yapıyorlar bu da balın kalitesine yansıyor" açıklamasında bulundu.Gevaş Bal Üreticileri Birliği Başkanı Fırat Çenberlitaş ise devletin verdiği destekler sayesinde son dönemlerde arıcılığın hızla geliştiğini ve kadın çiftçi sayısında önemli bir artış yaşandığını kaydetti.