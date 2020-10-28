Vanlı ressam geleneksel motifleri evrensele taşıyor - TEKİRDAĞ

AA

Çorlu ilçesinde yaşadığı evin bir bölümünü atölyeye dönüştüren ressam Tunçtürk, 2008-2011 yıllarında görev yaptığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde geleneksel motiflerden etkilenerek sanatını bu yönde geliştirmeye başladı.Tunçtürk, modern tekniklerle tuvale yansıttığı geleneksel motiflerin resimleriyle İtalya, İspanya ve Fransa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Van'da da sergiler açtı.

Tunçtürk, AA muhabirine, küçük yaşlarda resme merak saldığını, katıldığı yarışmalarda dereceler kazandığını söyledi.İlerleyen yaşlarda kendisine yönlendirme yapılmadığı için resimden uzaklaştığını anlatan Tunçtürk, üniversite sınavında sınıf öğretmenliğini kazanmasına rağmen bu bölüme gitmediğini ifade etti.

Tunçtürk, bir süre sonra resim öğretmeniyle atölyede çalışmalara başladığını ve ardından bu sanatı hiç bırakmadığını anlatarak, "O günden beri resim yapmayı hiç bırakmadım. Resim benim hayatımın bir parçası, yaşam tarzı oldu." dedi.

Köken olarak İran'daki Azerbaycan Türklerinden olduğunu kendisinin Van'da doğup büyüdüğünü vurgulayan Tunçtürk, "Dolayısıyla bu kültürlerin bütün etkilerini ve bütün etnik yapıyı, o coğrafyanın dilini seviyorum. Resimlerde de çok renkli çalışmayı seviyorum, bu benim kültürümle ilgili bir şey." diye konuştu.

- "Kendi kültürümden resimler yapıyorum"

Tunçtürk, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı dönemde kadınların, kıyafetlerinde ve evlerinde çok renkli ve birbirini tamamlayan motifler kullandığını fark ettiğini belirterek, gerek yaşadığı coğrafyanın gerekse kültürünün etkisiyle resim yaparken genellikle bu motifleri kullandığını dile getirdi.

Resimlerinde tamamen kendi yaşadığı konuları işlediğini aktaran Tunçtürk, şöyle devam etti:

"Kadını o estetik bedeninin dışında kendi bakış açımla gördüğüm şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Günümüzde kadınların güzel olmasıyla ilgili bir algı var. Bunu kabul etmiyorum, kadınların çok daha farklı görünebileceğini düşünüyorum ve bunu resimlerimde vurgulamaya çalışıyorum. Kendi kültürümden ve değerlerimden resimler yaparak ilerlemek ve bunu evrensele taşıyarak insanlara duyurmak istiyorum."

Tunçtürk, insanın başka ülkelerin kültürlerinden değil de kendi kültüründen yola çıkarak hareket etmesi gerektiğine inandığını ifade etti.Kendine özgü tarz geliştirdiği için katıldığı sergilerde çok güzel dönüşler aldığının altını çizen Tunçtürk, şunları kaydetti:

"İnsanlar resimlerime bakarken benim geldiğim kültürü hissettiklerini söylüyorlar. Tarzımın fark edilmesi çok hoşuma gidiyor. Çünkü yapmak istediğim şey kendimden, köklerimden uzaklaşmadan bir şeyler ortaya koymaktı. Resimlerim arasında geçmişe tanıklık eden, gelecek kuşaklara bunu hissettirebilen eser olursa çok mutlu olurum."Tunçtürk, 18 Kasım'da İstanbul'da açacağı sergiyle sanatseverlerle buluşacağını sözlerine ekledi.