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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi! 22 Kasım 2022 İDO-BUDO iptal seferler listesi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları devam ederken vapur ve feribotlarda iptal seferler yaşanıyor. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre lodos nedeniyle bazı seferlerde aksama ve iptaller bulunuyor. İşte, 22 Kasım iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi ve son dakika açıklamaları...

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  • Vapur seferleri iptal mi, feribotlar çalışıyor mu? 22 Kasım 2022 İDO-BUDO iptal seferler listesi

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle feribot ve vapur seferlerinde aksamalar ve iptaller yaşanıyor. Gün içerisinde deniz yoluyla ulaşım sağlayacaklar "Vapur seferleri iptal mi, feribotlar çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 22 Kasım son dakika feribot ve vapur iptal seferleri listesi...
  • Vapur seferleri iptal mi, feribotlar çalışıyor mu? 22 Kasım 2022 İDO-BUDO iptal seferler listesi

    FERİBOT SEFELERİ İPTAL Mİ OLDU?

    İDO ve BUDO 22 Kasım Salı günü iptal olan seferler listesini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 

    İDO İPTAL EDİLEN FERİBOT SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ
  • Vapur seferleri iptal mi, feribotlar çalışıyor mu? 22 Kasım 2022 İDO-BUDO iptal seferler listesi

    VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    "Değerli Yolcularımız,

    Hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır."
  • Vapur seferleri iptal mi, feribotlar çalışıyor mu? 22 Kasım 2022 İDO-BUDO iptal seferler listesi

    Üsküdar - Aşiyan

    Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)

    Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

    Avcılar - Bakırköy - Kadıköy

    Avcılar - Bostancı

    Beşiktaş - Adalar

    Maltepe - Adalar
  • Vapur seferleri iptal mi, feribotlar çalışıyor mu? 22 Kasım 2022 İDO-BUDO iptal seferler listesi

    Kabataş - Adalar

    Bostancı - Adalar (Ring)

    Kabataş - Kadıköy

    Eminönü - Üsküdar

    Üsküdar - Haliç

    Beşiktaş - Kadıköy
  • Vapur seferleri iptal mi, feribotlar çalışıyor mu? 22 Kasım 2022 İDO-BUDO iptal seferler listesi

    Eminönü - Rumeli Kavağı, Üsküdar - Anadolu Kavağı, Boğaz Gidiş, Bostancı - Karaköy - Kabataş, Beşiktaş - Haliç hatlarında iptaller ve gecikmeler yaşanmaktadır.

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