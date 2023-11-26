Vapur seferleri iptal mi oldu? 26 Kasım Pazar (BUDO, IDO, Şehir hatları) vapur ve feribot seferleri iptal mi edildi?

Vapur seferleri iptal mi oldu? 26 Kasım Pazar (BUDO, IDO, Şehir hatları) vapur ve feribot seferleri iptal mi edildi?

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Gün itibariyle hangi vapur ve feribot seferlerinin iptal olduğu aramaları gündem olmuş durumda. Binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin son bilgileri bir araya getirdik. İşte, iptal edilen 26 Kasım 2023 Pazar vapur ve feribot seferleri...