Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Vapur seferleri iptal mi oldu? 26 Kasım Pazar (BUDO, IDO, Şehir hatları) vapur ve feribot seferleri iptal mi edildi?

        Vapur seferleri iptal mi oldu? 26 Kasım Pazar vapur ve feribot seferleri iptal mi edildi?

        Başta megakent İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO, IDO ve Şehir Hatları'nda birtakım seferler iptal edilmiş durumda. Söz konusu duruma ilişkin 26 Kasım Pazar günü itibariyle iptal olan vapur ve feribot seferlerini derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gün itibariyle hangi vapur ve feribot seferlerinin iptal olduğu aramaları gündem olmuş durumda. Binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin son bilgileri bir araya getirdik. İşte, iptal edilen 26 Kasım 2023 Pazar vapur ve feribot seferleri...

        2

        BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

        26.11.2023 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 14:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 14:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 15:25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 18:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        26.11.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        3

        VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

        İstanbul Şehir Hatları'ndan 25 Kasım tarihi için iptal edilen vapur seferleri listesi yayınlandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

        Değerli yolcularımız,

        Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

        Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
        Beşiktaş-Adalar
        Maltepe-Adalar
        Kadıköy-Kabataş
        Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
        Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
        Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)
        Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattı seferlerimizin Ortaköy İskelesi uğraması
        Bostancı-Adalar (Ring)
        Kadıköy-Beşiktaş
        Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanabilmektedir.

        Üsküdar-Aşiyan hattı seferlerimizin Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.

        4

        26 KASIM İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

        İDO sefer iptalleri şöyle:

        Bursa-Kadıköy Kalkış:08:30

        Kabataş-Bursa Kalkış:11:15

        Bursa-Kadıköy Kalkış:12:00

        Kabataş-Bursa Kalkış:17:15

        Bursa-Kabataş Kalkış:18:00

        Bursa-Kadıköy Kalkış:20:30

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Yerli müşteriyi indirip turistleri alan taksiciye ne ceza verildi?
        Yerli müşteriyi indirip turistleri alan taksiciye ne ceza verildi?
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu