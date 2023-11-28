Vapur seferleri iptal mi? 28-29 Kasım 2023 İstanbul'da iptal olan vapur ve feribot seferleri
İstanbul'da olumsuz hava kouşulları deniz yolu ulaşımını da etkiledi. AKOM'dan gelen fırtına ve kuvvetli yağışlar sonrası gözler "İstanbul vapur seferleri iptal mi?" sorusuna çevrildi. Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal olan vapur ve feribot seferlerini duyurdu. İşte 28-29 Kasım 2023 İstanbul'da iptal edilen feribot vapur seferleri...
İstanbul’da ve Marmara Bölgesi'nde şiddetli fırtına etkili oluyor. Olumsuz hava şartları uçak seferlerinin ardından vapur seferlerini de etkiledi. İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. İDO ve BUDO feribot seferlerinnden de iptal açıklamaları gelmeye başladı. İşte, 28-29 Kasım 2023 İstanbul'da iptal olan vapur seferleri...
28-29 KASIM 2023 İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?
Şehir Hatlarından yapılan açıklamada "İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İDO - BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?
BUDO İptal Seferler:
28.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
28.11.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
İDO İptal Seferler:
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 07:30
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 07:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 12:35
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 07:06
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 15:30
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 12:00
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:30
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:01
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 18:35