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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VAR kayıtları açıklandı - Futbol Haberleri

        TFF, Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 22:40 Güncelleme: 12.03.2024 - 22:40
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        VAR kayıtları açıklandı
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        TFF, Süper Lig’in 29. haftasında oynanan Konyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Müsabakanın 39. dakikasında ev sahibi takım atağında ceza sahası içerisinde Alassane Ndao ile Mohammadi'nin hava topu mücadelesinde oyun devam etti. Hakem Volkan Bayarslan, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izledi ve Ndao'nun yüzüne darbe aldığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

        Konyaspor ile Adana Demirspor sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

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