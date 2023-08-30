Var olmayan bir ülkeden geldiğini söyleyen adam paralel evrenler arasında geçiş mi yaptı?

Var olmayan bir ülkeden geldiğini söyleyen adam paralel evrenler arasında geçiş mi yaptı?

Temmuz 1954'ün sıcak bir yaz gününde bir adam Tokyo'daki Haneda Havaalanına geldi. Dikkat çekici biri değildi: Kafkasyalı, sakallı, takım elbise giyen bir adamdı. Muhtemelen çok az Japonca biliyordu. Pasaportunu verene kadar hiçbir sorun yoktu.

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Pasaport görünüşte meşruydu ancak pasaport, Taured denilen ve var olmayan bir ülke tarafından verilmişti. Ancak adam, ona karşı çıkan yetkililere Taured'in yaklaşık 1000 yıldır var olduğu konusunda ısrar etti.

Havalimanında, adama dünya haritasında ülkesini göstermesi istendiğinde, İspanya ile Fransa arasındaki Andorra'yı işaret ettiği ve hızla sinirlenip kafası karıştığı söyleniyor. Neden memleketi Taured bu haritada yer almıyordu? Burası olması gereken yerdi ve bin yıldır olduğu yerdi.