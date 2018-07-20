Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Alanyaspor ve Fenerbahçe teknik kadrosu ile futbolcularına VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.

Eğitimlerde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı.

VAR eğitim çalışmaları, Spor Toto Süper Lig'deki diğer kulüplerle devam edecek.

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