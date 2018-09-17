Varank, yazılı açıklamasında, temmuz ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Temmuzda sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,6, aylık bazda da yüzde 3,5 arttığını belirten Varank, söz konusu oranların piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Varank, yılın 7 ayında sanayi üretimindeki artışın yüzde 7,3 olduğunu ve bu oranın geçen senenin aynı dönemine göre daha yüksek ve güçlü bir performansa işaret ettiğini vurgulayarak, "Böylelikle sanayi üretimi 22 aydır hız kesmeden büyümüştür. Gelen veriler sanayimizin finansal saldırılara karşı dayanıklılığını sürdürdüğünü bir kez daha göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuzda ana sanayi gruplarının her birinde üretim artışı gözlenirken, ilk üç sırayı dayanıksız tüketim malları (yüzde 9,8), dayanıklı tüketim malları (yüzde 8,3) ve ara malı (yüzde 5) üretiminin aldığını anımsatan Varank, "Yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yıllık yüzde 12,1'lik ve aylık yüzde 10,8'lik artış, yüksek katma değerli üretim için yakalamak istediğimiz trendin çok önemli bir göstergesi. Bu yükseliş trendini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Varank, sanayinin güçlü büyümesinin istihdam rakamlarına da yansıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Buna göre, son bir yıl içinde 611 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlanırken, bunun yaklaşık yüzde 60'ı sanayi sektörü kaynaklıdır. Bu durum sanayiyi önceleyen, üretime odaklanan politikaların sonucudur. Yurt içi üretim ve talep göstergeleri de sanayi üretimindeki artışı destekler niteliktedir. Buna göre temmuzda kapasite kullanım oranı yüzde 77,1 ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi 49 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 36,3, elektrik üretimi yüzde 2 ve beyaz eşya üretimi yüzde 13,5 artmıştır. İmalat sanayimiz çok başarılı bir performansa imza atarak, temmuz ayı ihracatındaki yüzde 11,6'lık artışın yüzde 95'ini tek başına sırtlamıştır."

"PROAKATİF YAKLAŞIM İZLİYORUZ"

Bakanlıkça sanayinin verimliliğini artıracak hamleler yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Varank, bugün açıkladıkları Yerli Makine Desteği Programı'nın da bunun bir parçası olduğunu, ithal edilen ara malı ürünlerini yerlileştirecek adımları atarken, artan üretimin ihracata dönüşmesi için Ticaret Bakanlığı ile birlikte hamleleri birer birer hayata geçireceklerini bildirdi.

Sanayi sektörünü ülke ekonomisinin "bel kemiği" olarak tanımlayan Varank, şunları kaydetti:

"Sektördeki tüm gelişmeleri çok yakından takip ediyor, olası risk ve fırsatlara karşı proaktif bir yaklaşım izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan '100 Günlük İcraat Programı' ve bakanlığımızca ağustos ayında duyurulan 'Destek ve Önlem Paketi'nde yer alan tüm eylemleri kararlı ve zamanlı bir biçimde uyguluyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme, yüksek katma değerli üretimle mümkündür. Bakanlık olarak ülkemiz ekonomisinde bu yapısal dönüşümün yönlendiricisi ve sıkı takipçisi olacağız. 'Yüksek katma değerli sanayi', 'yerli ve milli üretim' ve 'milli teknoloji' önceliklerimiz, bu dönüşümde başarının temel taşları olacaktır."





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