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Varank'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam ettiğini belirterek, "Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli." ifadelerini kullandı

Sanayi üretimi

Varank, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin martta yüzde 2,1'lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

 

Varank, 2023'e kadarki seçimsiz dönemde katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için çalıştıklarına işaret ederek, özel endüstri bölgeleri gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicilerin yanında durmaya devam edeceklerini bildirdi.

 

 

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