Vard Haugesund - Hodd maçı heyecanı

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Vard Haugesund, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Hodd takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. 8 puanlı Vard Haugesund 14. sırada bulunuyor, Hodd 28 puana sahip ve 2. sırada. Vard Haugesund son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hodd, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 375. İddaa'da Vard Haugesund kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Hodd kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vard Haugesund son haftadaki Fana müsabasında 2-1 kazandı.

Hodd ise Egersunds karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Vard Haugesund, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Vard Haugesund, kendi sahasında 8 gol attı, 11 gol yedi.

Hodd, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hodd 12 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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