Varda SE - Diosgyor sahaya çıkıyor

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Varda SE, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Diosgyor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:30. Maç öncesi Varda SE 1 puanla 12. sırada, Diosgyor 4 puanla 10. sırada bulunuyor. Varda SE son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Diosgyor son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 416. İddaa'da Varda SE kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Diosgyor kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Varda SE son haftadaki Diosgyor müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Diosgyor ise Varda SE karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Varda SE, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Varda SE, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Diosgyor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Diosgyor, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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