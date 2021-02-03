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Varyant ne demek, anlamı nedir? - Mutasyon nedir, nasıl olur? - Mutasyon virüs ne anlama gelir?

Dünya genelinde 100 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Ülkemizde de 2,5 milyondan fazla vatandaşımızın etkilendiği koronavirüsün varyantları ve mutasyonu ortaya çıktı. İşte Varyant ne demek, anlamı nedir ve mutasyon nasıl olur sorularının cevapları...

Varyant ne demek, anlamı nedir? - Mutasyon nedir, nasıl olur? - Mutasyon virüs ne anlama gelir?

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili mutasyon haberi, günün hakkında en çok araştırma yapılan konularından biri oldu. Peki Mutasyon nedir, nasıl olur ve virüs mutasyonu ne anlama gelir? İşte ayrıntılar...

MUTASYON NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon;

Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

VARYANT NE DEMEK?

Varyant kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.
Varyant kelimesi Fransızca kökenlidir.
Varyant kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol
- Masal, efsane, bilmece, oyun, gelenek vb. bir metnin, bir eserin, bir olayın aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, değişke
- Bir dil içindeki her türlü çeşitlenme

“KÜRESEL DALGALANMAYA NEDEN OLABİLİR”

Corona virüsünün mutasyona uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü şu ifadeleri kullandı:

* İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir

* Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.

* Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz.

* Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz.

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