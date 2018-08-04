Vasby United - Halmstads maçı istatistikleri

Vasby United ve Halmstads, 05 Ağustos 2018 Pazar günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. 28 puanlı Vasby United 4. sırada bulunuyor, Halmstads 31 puana sahip ve 3. sırada. Vasby United, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Halmstads, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 517 kodlu maçı oynayanlar; Vasby United galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Halmstads galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Vasby United son haftadaki IK Sirius FK müsabasında 1-3 yenildi.

Halmstads ise Hammarby karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Vasby United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Vasby United, kendi sahasında 16 gol attı, 3 gol yedi.

Halmstads ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Halmstads, 14 gol atarken 11 gol yedi.

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