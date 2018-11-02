Vasby United - IK Frej Taby maç önü

Vasby United ve IK Frej Taby, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Vasby United 52 puanla 3. sırada, IK Frej Taby 33 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vasby United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. IK Frej Taby son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 385 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vasby United kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, IK Frej Taby sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Vasby United son hafta oynanan IFK Varnamo maçında 2-0 yenildi.

IK Frej Taby, Halmstads karşılaşmaında 5-2 kazandı.

Vasby United, evinde 9 galibiyet, 5 beraberlik, yaşadı ve 25 gol atıp 5 gol yedi.

IK Frej Taby, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IK Frej Taby 21 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ