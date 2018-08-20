Vasco da Gama - Ceara maçı öncesi rakamlar

Vasco da Gama ve Ceara, 21 Ağustos 2018 Salı günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi Vasco da Gama 19 puanla 16. sırada, Ceara 16 puanla 19. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ceara, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 754 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vasco da Gama kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.20, Ceara sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Vasco da Gama önceki hafta Ceara mücadelesinde 2-1 kazandı.

Ceara ise Vasco da Gama maçında 2-1 yenildi.

Vasco da Gama, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 14 gol yedi.

Ceara ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ceara, 4 gol atarken 10 gol yedi.

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