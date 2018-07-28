Vasco da Gama - Corinthians maç önü

Vasco da Gama ve Corinthians, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Vasco da Gama 19 puanla 11. sırada, Corinthians 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Corinthians son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 478. İddaa'da Vasco da Gama kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Corinthians kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Vasco da Gama son haftadaki Ponte Preta müsabasında 2-1 kazandı.

Corinthians ise Sport Recife maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Vasco da Gama, 15 gol attı ve 10 gol yedi.

Corinthians, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Corinthians 7 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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