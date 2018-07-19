Vasco da Gama - Fluminense maçı rakamları

Vasco da Gama ve Fluminense, 20 Temmuz 2018 Cuma günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi Vasco da Gama 15 puanla 11. sırada, Fluminense 14 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fluminense son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 596 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vasco da Gama kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Fluminense sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Vasco da Gama önceki hafta Madureira mücadelesinde 1-3 kazandı.

Fluminense ise Nova Iguaçu karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Vasco da Gama, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 9 gol yedi.

Fluminense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fluminense, 7 gol atarken 12 gol yedi.

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