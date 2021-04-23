Vasiyeti yerine geldi! Bodrum'da uğurlandı! 0:00 / 0:00

AA

İzmir'de hayata veda eden gazeteci yazar Selahattin Duman (71) için Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gündoğan Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze törenine spor, sanat, siyaset ve iş dünyasından kişiler katıldı.

"HAYATA BAĞLI, KOMİK VE CANLI BİR İNSANDI"

AA'da yer alan habere göre kızı Özge Duman, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını, babasının sağlık durumunun kötü gitmesi nedeniyle böyle acı bir durumu beklediklerini söyledi.

Babasının hayata bağlı, komik ve canlı bir insan olduğunu anımsatan Duman, bugünün geleceğini hiç düşünmediğini dile getirdi.

"MUAZZAM BİR MİZAH KABİLİYETİ VARDI"

Sanatçı arkadaşı Zülfü Livaneli de Selahattin Duman'ın özel bir insan olduğunu aktardı. Duman'ın sadece yakın dostlarına değil, bütün Türkiye'ye neşe saçtığını belirten Livaneli, "İnsanların zor günlerinde yüzünü güldürmeye çalıştı. Muazzam bir mizah kabiliyeti vardı. Keskin bir zeka ve kültür birikimi vardı. Bununla da çok büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Onu gülümseyerek anmamızı isterdi ama maalesef gülümseyemiyoruz. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın" diye konuştu.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI, YERİ DOLMAZ"

Duman'ın yakın arkadaşlarından siyasetçi Aydın Ayaydın da Selahattin Duman'ın çok iyi bir insan, yazar ve gazeteci olduğunu ifade ederek, onun yerinin doldurulamayacağını kaydetti. Selahattin Duman'ın cenazesi, Gündoğan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

VASİYETİ BODRUM'A DEFNEDİLMEKTİ

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan, son olarak 1.5 ay önce kalp kapağından ameliyat geçiren Selahattin Duman dün tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Duman'ın cenazesi, vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Muğla'nın Bodrum ilçesinde getirilmişti.

KİTAPLAR YAZDI FİLMLERDE OYNADI

Ankara'da 1950'de dünyaya gelen Duman, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve yönetici olarak görev aldı. Sinema eleştirmenliği de yapan Duman, "Kendimi Tebrik Ederim", "Suçumuz Mükemmel Olmak", "Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı" kitaplarını yazdı, çeşitli filmlerde rol aldı.

Duman, geçen yıl Temmuz ayında İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçirmiş, Torbalı Devlet Hastanesinde bir süre tedavi görmüştü.