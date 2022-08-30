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Haberler Gündem Son dakika: Vatan Caddesi kutlamalar için trafiğe kapatıldı! Vatan caddesi saat kaçta trafiğe açılacak?
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Vatan Caddesi kutlamalar için trafiğe kapatıldı!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılacağı öğrenildi

Son dakika: Vatan Caddesi kutlamalar için trafiğe kapatıldı! Vatan caddesi saat kaçta trafiğe açılacak?
Vatan Caddesi kutlamalar için trafiğe kapatıldı!
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DHA

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle İstanbul'da düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatıldığı açıklandı.

ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

DHA'da yer alan habere göre bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.

SAAT 14.00'TE TRAFİĞE AÇILACAK

Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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