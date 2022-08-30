Vatan Caddesi kutlamalar için trafiğe kapatıldı!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle İstanbul'da düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi'nin trafiğe kapatıldığı açıklandı.
ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ
DHA'da yer alan habere göre bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.
SAAT 14.00'TE TRAFİĞE AÇILACAK
Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.
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