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        Haberler Gündem Politika Vatan Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

        Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan oldu

        Vatan Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İl Başkanı İbrahim Okan Özkan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 19:18 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:18
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        Vatan Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
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        Türkiyenin bir deprem ülkesi olduğunu, kentlerin ve kasabaların altından fay hatlarının geçtiğini belirten Perinçek, "Bu Türkiye gerçeği ve İstanbulun nüfusunu deprem belirlemesin." dedi.

        Perinçek, İstanbulu nefes alınır ve yaşanır bir kent haline getireceklerini, birçok kamu kurumu, üniversite ve sanayi yerleşkesini İstanbulun dışına taşıyacaklarını belirterek, "Bu sayede nüfus da Anadoluya geri dönecek. Bütün bunları uyguladığımız zaman İstanbulu 10 yılda 5 milyon nüfuslu bir kent haline getirebiliriz." diye konuştu.

        Uydu kentler ve mahallelerle İstanbulu yeniden inşa edeceklerini dile getiren Perinçek, "İstanbulda ve bütün Türkiyede o mahalle kültürünü, dayanışmasını, kardeşliğini, sevgisini ayağa kaldıracağız. İnsancıl kentler ve insancıl belediyeler kuracağız." ifadelerini kullandı.

        Perinçek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut il başkanı İbrahim Okan Özkan olduğunu açıklayarak, şunları kaydetti:

        "Kendileri, bu millete adanmış kahramanlar kadrosunun namuslu, dürüst, birikimli, tecrübeli, bilinçli ve işini bilen seçkin arkadaşlar arasındadır. İstanbul halkına İbrahim Okan Özkan arkadaşımızı önerirken hiçbir zaman mahcup olmayacağız, başımızı öne eğmeyeceğiz. İşçisi, çiftçisi, zanaatkarı, esnafı, tüccarı ve sanayicisiyle birlikte İstanbulu önümüzdeki zorluklardan, büyük aydınlıklara çıkartacak, zorlu mücadeleye önderlik edecektir."

        İsminin açıklanmasının ardından sahneye çıkan Özkan, İstanbulun sorunlarının Türkiyenin sorunları olduğunu belirterek, "İstanbulu sadece İstanbuldan ibaret görenler İstanbulu yönetemezler." dedi.

        İstanbulun sorunlarının dağ gibi olduğuna dikkati çeken Özkan, "Deprem, trafik, toplu ulaşım, kira, hayat pahalılığı, çarpık kentleşme. Bu sorunların en büyük sebebi, İstanbula düzensiz göç sonrası oluşan nüfus yoğunluğudur." ifadelerini kullandı.

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