Yetgin, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2 Mart Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik'i değerlendirdi.

Yeni yönetmelikle müteahhitlerin yetki belgelerinin A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere gruplandırılacağını aktaran Yetgin, müteahhitleri teknik ve mali yeterliliğine göre sınıflara ayıran yeni yönetmeliğin, hem vatandaş hem sektör açısından çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yetgin, bu yönetmeliğin, müteahhitlik mesleğinin kriterlerinin tanımlanması noktasında çok önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Böylece yönetmelikle beraber sektör; mali, ekonomik, iş bitirme, iş gücü yeterlilikleri açısından belli kriterlere göre düzene girecek ve denetim altına alınacak. Bu yeterlilik noktasında uygun görülen şirketlere veya şahıslara bu yetki belgesinin verileceğini görmek sevindirici.

Gayrimenkul sektörünün kurumsallaşması, kayıt içine alınması, denetlenmesini sağlayan yönetmelik; sektörün mimari, mühendislik ve ekonomik açıdan bir düzene girmesine katkıda bulunacak. Yönetmeliğin çıkmasıyla elbette işini iyi yapan müteahhitler için herhangi bir sıkıntı olmayacak. Konut alıcısı vatandaş ise oturma ve yatırım amaçlı satın aldığı gayrimenkulleri yapanların belli kriterlere sahip olduğunu ve denetlendiğini, takip edildiğini bilecek. Vatandaşın muhatapları artık bu işi gerçekten meslek edinmiş ve bunu da prosedürle belgelemek zorunda olan yetki belgesine sahip müteahhitler olacak. Konut alıcılarının bu yetki belgesini araması çok önemli. Yetki belgesinin alınmış olması aynı zamanda müteahhidin yönetmelikteki kriterlere göre hangi sınıfta olduğunu gösterecek."