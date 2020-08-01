Vatandaşlar bayramın ikinci gününde de sahillerde zaman geçiriyor - İSTANBUL

AA

Bayram tatili nedeniyle trafikte sakinliğin yaşandığı kentte, İstanbul Boğazı çevresi, Ortaköy, Bebek, Sarıyer, Avcılar, Bostancı, Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimlerine gelen vatandaşlar, denize girerek serinliyor, park ve bahçelerde piknik yapıyor.Bazı vatandaşlar da Küçükcekmece Gölü kenarında balık tutmayı tercih ediyor.Avcılar Paşaeli Kent Parkı'nda anonslarla vatandaşlar, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyarılıyor.Büyüklerin piknik yaptığı parkta, çocuklar da oyun alanlarında eğleniyor.Ailesiyle beraber tatil fırsatını değerlendirdiğini söyleyen Abdullah Coşkunfırat, temiz havanın keyfini çıkardıklarını dile getirdi.