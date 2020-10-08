Vatandaşlar beklenen sağanak ve doluya karşı önlem aldı - KOCAELİ

AA

Kocaeli ve çevre iller için yapılan meteorolojik uyarı sonrası kentte yaşayanlar, merkez ve ilçelerde araçlarının öngörülen dolu ve sağanaktan etkilenmemesi için çeşitli tedbirler aldı.Karamürsel ilçesinde bazı kişiler araçlarını kapalı otoparklara bırakırken bazıları da alışveriş merkezlerinin kapalı alanlarına ve D-100 kara yolu güzergahındaki köprülü kavşakların altına park etti. Yoğunluk nedeniyle birçok kapalı otoparkta yer kalmadı.Bazı kişilerin de araçlarının üstüne halı, kilim, karton ve hava kabarcıklı naylonla örttüğü görüldü.Meteorolojik tahminlere göre, kentte sağanak ve dolunun akşam saatlerinde başlaması bekleniyor.