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Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi Topluca Köyü'nde ilk toprak kayması 1999 yılında yaşandı. Köyde, sağlık ocağı, çay alım merkezi, yol ve tarım arazileri ile evlerin yer aldığı Merkez Mahallesi'nde kaymalar günümüze kadar devam etti. Köy yolunda yaşanan çökmelere karşı kamyonlarla hafriyat dökerek dolgu ile önlem almaya çalışan vatandaşlar arazideki kaymaların önüne geçemiyor.
VATANDAŞLAR ÖNLEM ALINMASINI İSTİYOR
Köyde yapılan jeolojik incelemede arazilerin altından akan suyun heyelana yol açtığı belirlendi. Yol ve tarım arazilerinde yarıkların oluştuğu köydeki evlerinde korkuyla yaşayan vatandaşlar detaylı jeolojik araştırmalar yapılarak tehlikenin boyutunun ortaya çıkarılması ve önlem alınmasını istiyor.
"HEYELAN TOPRAĞI YUTUYOR"
DHA'da yer alan habere göre Topluca Köyü eski Muhtarı Yusuf Şenoğlu, köylerinde uzun süredir kaymalar yaşandığını belirterek önlem alınmasını istedi. Şenoğlu, "Köyün girişinde yaşanan toprak kaymasına karşı 2 ayda bir 3-4 kamyon hafriyat dökerek önlem almaya çalışıyorduk. Biz burada yaşanan toprak kayması için AFAD, KÖYDES ve Özel İdare'den ulaşabildiğimiz yerlere kadar ulaştık. Buraya mühendisler getirdik. Köyün girişindeki yolun alanına kamyonlar dolusu büyük kayalar ve hafriyat döküyoruz ama toprak, heyelan hepsini yutuyor. Sondaj yapmak için gelen ekipler de toprağın altından su aktığını ve çamur olup yuttuğunu söylediler" dedi.
"BASTIĞIM YER ÇÖKÜYOR"
Fatma Kesti de gece uyurken evin yıkılma korkusundan dolayı kıyafetleriyle yattığını belirterek, "Evimde 4-5 yıldır geceleri uyumaya korkuyorum. Gündüzleri komşuya gidiyorum. Uykum geliyor. 'Ne oldu?' diye soruyorlar; 'Gece uyumadığım için böyle oluyor' diyorum. Dilekçe verdim. Rize'den ekip geldi ama burası ne olacak bilmiyoruz. Tarlalar, evlerin etrafları çöktü. Kendi kudretimle bir şey yapamıyorum. Tarlalarımı işlemeye korkuyorum. Bastığım yer çöküyor" diye konuştu.
Yavuz Günay ise "Ağustos ayında burada bir sondaj yapıldı. Sondaj yapan arkadaşlara sorduğumuzda bize 'Aşağıdan büyük bir su geçiyor' dediler. Sorun büyük. Köyde önlem alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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