Vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan coşkuyla okudu - Sarıkamış - KARS

AA

Arpaçay ilçesinde okunan İstiklal Marşı'ndan sonra havai fişek gösterisi düzenledi.Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerin balkonlarından yapılan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.İlçe girişindeki TOKİ Konutları'nda yaşayan vatandaşlar, evlerinin balkonlarından Türk Bayrakları ile saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra havai fişek gösterisi yapılarak marşlar okundu.TOKİ Site Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene farklı şekilde kutlama yaptıklarını belirterek, "Şehitler diyarından yüce Meclise selam olsun. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günde 100. yılda daha görkemli, daha güzel kutlamak isterdik ama ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu bu süreçte TOKİ olarak böyle gerçekleştirdik." dedi.