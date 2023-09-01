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        Haberler Gündem Vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı

        Vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı

        Aydın'da jandarma ekipleri Bozdoğan'da vatandaşları orman yangınlarına karşı uyararak bilgilendirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:27
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        Orman yangınlarına karşı uyarı
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Bozdoğan’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak çevre, doğa sevgisi bilincinin aşılanması farkındalık oluşturması hedefi ile “Temiz Doğa Temiz Gelecek” mottosuyla bilgilendirilme yapıldı.

        Yaz mevsimi nedeniyle risk oluşturan orman yangınlarına yönelik bilgilendirme faaliyeti icra edilerek “Her Şey Elimizde mottosuyla “Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar” broşürü dağıtıldı.

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        #Aydın
        #orman yan
        #haberler
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