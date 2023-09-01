Vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı
Aydın'da jandarma ekipleri Bozdoğan'da vatandaşları orman yangınlarına karşı uyararak bilgilendirildi
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Bozdoğan’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak çevre, doğa sevgisi bilincinin aşılanması farkındalık oluşturması hedefi ile “Temiz Doğa Temiz Gelecek” mottosuyla bilgilendirilme yapıldı.
Yaz mevsimi nedeniyle risk oluşturan orman yangınlarına yönelik bilgilendirme faaliyeti icra edilerek “Her Şey Elimizde mottosuyla “Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar” broşürü dağıtıldı.