Vatandaşlara 10 bin kandil simidi dağıtıldı - EDİRNE

AA

Belediye ekipleri, kentin birçok yerinde stantlar açarak vatandaşlara kutulanmış şekilde kandil simidi ikram etti.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Saraçlar Caddesi'ndeki kurulan stantta vatandaşlara kandil simidi ikram etti.Gürkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu."Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek kandilini kutluyoruz. Bu kandilin insanlığın özlediği huzura, barışa ve mutluluğa vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin soru sormak istediğini iletmesi üzerine Belediye Başkanı Recep Gürkan, soru almadıklarını belirterek, talebi geri çevirdi.Gürkan, daha sonra CHP Edirne Gençlik Kolları, Türk bayrağı motifli maske dağıtımına katıldı.