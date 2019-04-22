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Erzurum'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "43. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yaklaşık 500 kilogram cağ kebabı dağıtıldı.
AA'nın haberine göre, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda, "43. Turizm Haftası"nın kapanış programında "Cağ Kebap Müzik Folklör Şöleni" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Lokantacılar Odasınca yaklaşık 500 kilogram cağ kebabının ikram edildiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Ok atma, curling, basketbol gibi çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte, vatandaşlara kitap dağıtıldı, çeşitli yörelerin halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Turizm Haftası" dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklerin son gününe geldiklerini söyledi.
Cağ Kebabı Şöleni ile günü bitireceklerini belirten Almaz, "Cağ Kebap Şöleni'ni sona bıraktık çünkü bu konu Türkiye'de önemli bir gündem. Bu gastro lezzetimiz dünyada meşhur bir tattır " dedi.
Almaz, cağ kebabı ustalarının kent meydanında toplandığını anlatarak, şunları dile getirdi:
"Ustalarımız bu lezzeti bizzat icra ederek gösterecekler ve Turizm Haftası dolayısıyla halkımıza da ikramda bulunacaklar. Halkımız da buraya gelerek hem bu kalitedeki cağı tattı hem de Turizm Haftası'nı hep birlikte kutladık. Cağ kebabını Türkiye gündemine bir kere daha taşımış olacağız. Cağ kebabı Erzurum'da yapılır, Erzurum'da yenilir ve en kalitelisi Erzurum'da bulunur. Erzurum cağ kebabın adeta anavatanıdır. Ramazandan sonra da burada eğer başarabilirsek 1 ton cağ kebabını tek bir şiş üzerinde yapacağız ve ikram edeceğiz. Hazırlıklarını da şu anda başlattık."
Lokantacılar Odası Başkanı Zeki Pınar ise etkinliği oda olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptıklarını belirterek, "Erzurum'un cağ kebabını en iyi şekilde temsil edebilmek ve tanıtabilmek için burada bulunuyoruz. Yaklaşık 500 kilograma yakın et ikramımız oldu ve Erzurum'un lezzetini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalıştık" dedi.
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