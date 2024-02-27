Vatandaşlardan Akşener'e CHP sorusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında, partisinin Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır ile Mamak'ta esnafı ziyaret etti.

Çarşı İçi Caddesi'ndeki dükkanları dolaşan Akşener, talep eden vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ziyaret sırasında Akşener, vatandaşlarla da sohbet etti. Bu sırada bir kişi, İYİ Parti'nin, CHP ile ittifaktan ayrılmasına ve yerel seçimlere tek başına girmesine ilişkin tepkisini dile getirerek, "Milletvekilliğinde güzelce aldınız da niye şimdi belediye başkanlıklarında ayrılıyorsunuz?" diye sordu.

"BİZ SEÇTİRDİK ZAMANINDA KARDEŞİM" Bunun üzerine Akşener, "Biz seçtirdik zamanında kardeşim. Bugün de 'tek başımıza bir girelim, görelim' dedik. Sen vereceksen ver. Hangi milletvekilini aldık biz?" dedi. REKLAM Aynı kişinin, "Cumhurbaşkanlığında, Mansur Başkanı da İmamoğlu'nu da desteklediniz. Şimdi niye desteklemiyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin siz de." karşılığını verdi.