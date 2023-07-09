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        Vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar? Vatandaşlık maaşı şartları nelerdir?

        Vatandaşlık maaşı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlık maaşıyla dar gelirli ailelere destek verileceğini belirtmişti. Yapılan açıklama, "Vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar? Vatandaşlık maaşı şartları nelerdir, başvurular başladı mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte 2023 vatandaşlık maaşı şartları ve başvuru tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 00:44
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        Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı verileceğini açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, vatadanşlık maaşı şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin aramalar sıklaştı. Peki, "Vatandaşlık maaşı nedir, ne kadar? Vatandaşlık maaşı şartları nelerdir, başvurular başladı mı?" İşte vatandaşlık maaşı başvurularına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        ESKİ BAKAN YANIK'TAN VATANDAŞLIK MAAŞI MÜJDESİ!

        Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük." ifadelerini kullanmıştı.

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        VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

        Yanık, "Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz. Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz. Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız." dedi. 

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        VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR ÖDENECEK?

        Eski Bakan Derya Yanık, "Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz." açıklamasında bulundu.

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        2023 VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Bakan Yanık, vatandaşlık maaşı başvuru şartları ile ilgili olarak; "Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var." açıklamalarında bulundu.

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        VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

        Yanık, vatandaşlık maaşından kimlerin yararlanabileceğine dair şu detayları verdi: "Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

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        VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Eski Bakan Yanık, "Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile ki önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

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