Vatandaşlık Yasası protestolarının

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BBC'nin haberine göre, Time dergisinin "2020'nin En Etkili 100 Kişisi" arasında gösterilen Bilkis'in profili, derginin yazarı Hint gazeteci Rana Ayyub tarafından kaleme alındı.

Ayyub, yazısında "Bilkis, otoriterliğe kayan bir demokraside rağbet görmeyen bir gerçeği destekledikleri için demir parmaklıklar arkasına atılan öğrenci liderlerine ve aktivistlere ümit ve güç verdi." ifadesini kullandı.

Bilkis, Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı barışçıl gösteri düzenleyen bir grup kadın arasında yer alıyordu.

Yaşlı Hint kadının en etkili kişiler arasına girmesinin ardından Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı gösterilerin düzenlendiği bölge #ShaheenBagh ve #Bilkis, Twitter'da en çok konuşulan konular haline geldi.

Bollywood yönetmeni Onir, Bilkis için "Shaheen Bagh'ın cesur, ilham veren sesi" paylaşımını yaptı.

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, Aralık 2019'dan mart ayının ortalarına kadar protesto edilmişti.

Yeni Delhi'de 23 Şubat'ta başlayan ve yaklaşık 5 gün süren protestolar ve şiddet olaylarında, bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisi ile 51 sivil hayatını kaybetmişti.

Başkentin dışında farklı bölgelerde düzenlenen protestolarda 28, ülke genelinde ise 79 sivil yaşamını yitirmişti.

Delhi polisi, gösterilerin ardından çoğu Müslüman birçok aktivisti gözaltına almıştı.