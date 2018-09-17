Vatikan’a bağlı Başpiskoposluk Yargıçları, Şili’nin başkenti Santiago’nun Başpiskoposu Cristian Precht’in meslekten men edilmesine karar verdi. Precht, daha önce de çocuk tacizi ve diğer dört rahibin çocuklara yaptığı tacizleri gizlediği gerekçesiyle 5 yıl başpiskoposluk görevinden uzaklaştırılmıştı.

Vatikan Yargıçlar Birliği Başkanı Jaime Ortiz de Lazcano konuyla ilgili, “Bu dava Precht hakkında küçüklere cinsel taciz eylemiyle ilgili olarak yapılması gereken en az iki yeni şikayetin daha gözardı edildiğini ortaya koydu” dedi. Lazcano, bu kararın "resmi olarak" alınmış olduğunu ve Papa Francis’in de onayından geçtiğini aktardı.

Precht’in din eğitimi verdiği Alonso de Ercilla Enstitüsü öğrencilerinden Eneas Espinoza ise, “Şimdi sıra onu (Precht) koruyan, olayı örtbas eden, on yıllar boyunca bu suçları işlemesine göz yuman ve cezasız kalmasını sağlayanlarla ilgili neler yapılacağına geldi. Bu benim için çok önemli” ifadelerini kullandı.





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