Vatikan: Bireylerin kendi cinsiyetini seçebileceğine dair teori 'doğayı yok etme çabası'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vatikan: Bireylerin kendi cinsiyetini seçebileceğine dair teori 'doğayı yok etme çabası'

LGBTi gruplar dünyanın dört bir yanında 'Onur Ayı'nı kutlarken, Vatikan "Onu Erkek ve Kadın Olarak Yarattı" başlıklı bir kitapçıkta modern cinsiyet teorisini kınadı. Kitapçıkta, bireylerin kendi cinsiyetini belirleyebileceğini savunan yaklaşım "doğayı yok etme çabası" olarak nitelendi. Katolik LGBTi gruplar da metne tepkili.

Vatikan: Bireylerin kendi cinsiyetini seçebileceğine dair teori 'doğayı yok etme çabası'
- Reuters

Vatikan, modern cinsiyet teorisini kınadığı bir kitapçıkta, bireylerin kendi cinsiyetini belirleyebileceğini savunan yaklaşımı "doğayı yok etme çabası" olarak niteledi.

"Onu Erkek ve Kadın Olarak Yarattı" başlıklı kitapçıkta, "Cinsiyet teorisi, kişinin cinsiyetini kendi biyolojik cinsiyetine göre değil, öznel düşünce yapısına göre seçebileceği bir kavram olarak görülüyor. Bu teoriler çoğunlukla, duygular ve istekler alemindeki kafası karışık bir özgürlük kavramının ötesine geçmiyor" ifadeleri yer aldı.

Vatikan Katolik Eğitimi Topluluğu'nun yazdığı metin, cinsiyet konusunun nasıl ele alınacağına dair bir rehber niteliğinde.

LGBTi gruplar ise, 'Onur Ayı' kutlanırken ortaya atılan bu ifadelere tepkili.

"LGBT bireyler kiliseden daha da yabancılaşacak"

- Getty Images

Katolik eğitimcilerin Kiliseler'de cinsiyet konusunu nasıl ele alması gerektiğine ilişkin bir "rehber" niteliğinde olduğu belirtilen metinde, "erkek ve kadın arasındaki gerçek biyolojik farklılıklardan" radikal bir şekilde ayrıştığı gerekçesiyle, bazı "eğitimsel programlar ve yasal eğilimler" sertçe eleştirildi.

Dünyanın dört bir yanında her yıl olduğu gibi "Onur Ayı"nı kutlayan LGBTi bireyler ise, cinsiyetin erkek ve kadın ayrımından çok daha karmaşık ve geçişken olduğuna dair farkındalığın artırılması çağrısında bulunuyor.

- Reuters

Vatikan'ın kitapçığı, Katolikler arasında da tartışma yarattı.

Reuters'ın haberine göre Katolik LGBTi bireyler ve Kilise arasında bağ kurmayı amaçlayan Yeni Yollar Bakanlığı'nın lideri Francis DeBernardo, kitapçığın LGBTileri yanlış temsil ettiği gibi, onlara karşı şiddeti de özendirebileceği uyarısında bulundu.

- Getty Images

"Metindeki yanlış bilgiler ailelerin çocuklarını reddetmelerine ve LGBT bireylerin kiliseden daha da yabancılaşmasına neden olabilir" diyen Bernardo, şöyle devam etti:

"Vatikan'ın iddia ettiği gibi insanlar kendi cinsiyetlerini seçmezler, onları yaşadığı tecrübeler aracılığıyla keşfederler. Kilise de, Tanrı'nın onları ne kadar harika bir şekilde yarattığını keşfedecekleri bu sürece saygı duymalı."

Papa Francesca bu belgeye imzasını henüz koymadı ancak metinde sık sık hem onun, hem de önceki papaların bazı demeçlerine atıf yapılıyor.

  • Londra'da lezbiyen çifte saldıran beş genç gözaltına alındı
  • İlkokullarda eşcinsel ilişki ve LGBTİ konularının anlatılması protesto edildi
  • Homofobi psikolojik bir rahatsızlık mı?
  • Kabul edildikleri İngiltere'ye gidemeyen Suriyeli LGBT mülteciler dava açtı: 'Türkiye'de tehlike altındayız'

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pentagon: Türk F-35 pilotları artık Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde uçmuyor
BBCPentagon: Türk F-35 pilotları artık Arizona’daki Luke ...
UAEK: İran 'zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdı'
BBCUAEK: İran 'zenginleştirilmiş uranyum üretimini ...
New York: Gökdelene 'zorunlu iniş yaparken çarpan' helitopterin pilotu öldü
BBCNew York: Gökdelene 'zorunlu iniş yaparken çarpan' ...
Yunanistan'da Ekim'de yapılacak genel seçimler 7 Temmuz'a çekildi
BBCYunanistan'da Ekim'de yapılacak genel seçimler 7 ...
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de genel başkanlık yarışı resmen başladı
BBCİngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de genel ...
Mali'de köye saldırı: 'Yaklaşık 100 sivil öldü, cesetler yakıldı'
BBCMali'de köye saldırı: 'Yaklaşık 100 sivil öldü, ...
İsmail Küçükkaya: İmamoğlu-Yıldırım canlı yayının moderatörlüğünü yapacak gazeteci
BBCİsmail Küçükkaya: İmamoğlu-Yıldırım canlı yayının ...
Justin Bieber'dan Tom Cruise'a kafes dövüşü teklifi
BBCJustin Bieber'dan Tom Cruise'a kafes dövüşü teklifi
Hindistan'da 6 kişi 8 yaşındaki kız çocuğunu tecavüz edip öldürmekten suçlu bulundu
BBCHindistan'da 6 kişi 8 yaşındaki kız çocuğunu tecavüz ...
F-35 - Japonya: Uçak büyük olasılıkla pilotun başı döndüğü için düştü
BBCF-35 - Japonya: Uçak büyük olasılıkla pilotun başı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X