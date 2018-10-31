Vatikan'ın Roma büyükelçiliğinde bulunan insan kemikleri 35 yıllık gizemi aydınlatabilir mi?
İtalya'nın başkenti Roma'da Vatikan'ın Roma büyükelçiliğinde insan kemikleri bulundu. İtalyan basını, kemiklerin 1983 yılında 40 gün arayla kaybolan 15 yaşındaki iki kızdan birisine ait olabileceğini yazıyor. İtalyan polisi DNA örneklerini karşılaştıracak.
31.10.2018 - 11:32 | Güncelleme:
İtalya'nın başkenti Roma'da Vatikan'ın Roma büyükelçiliğinde insan kemikleri bulundu.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Restorasyon çalışmaları sırasında insan kemiği parçaları bulunmuştur" dendi.
kemiklerin kime ait olduğuna ve bu kişinin ne zaman öldüğüne dair incelemelerin başlatıldığını belirten Vatikan, İtalyan yetkililere de haber verildiğini aktardı.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, kemiklerin Vatikan büyükelçiliği çalışanı bir kişinin 1983'te kaybolan kızına ait olabileceğini yazıyor.
15 yaşındaki Emanuela Orlandi'nin kaybolması o dönem İtalya'da ülke gündemine oturmuş, Orlandi'nin organize suç şebekeleri tarafından kaçırılmış olabileceği olasılığının yanı sıra 1981'de Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılması için rehin alınmış olabileceği de basında yer alan olası senaryolar arasına girmişti.
Emanuela Orlandi'nin kardeşi Pietro Orlandi, 1983'ten bu yana kız kardeşine ne olduğunun araştırılması ve olayın aydınlatılması için kampanya yürütüyor.
Pietro Orlandi, Vatikan'ı da olayın araştırılmasına yardım etmemekle suçluyor.
İkinci ihtimal: Mirella Gregori
İtalyan basınında tartışılan bir diğer olasılık ise kemiklerin Orlandi'den yaklaşık 40 gün önce yine 1983 yılında kaybolan 15 yaşındaki Mirella Gregori'ye ait olması ihtimali.
Mirella Gregori, 1983'te evlerinin zili çaldığında kapıya bakmış, ailesine okuldan bir arkadaşının geldiğini söyleyip konuşmak üzere dışarı çıkmış ve kendisinden bir daha da haber alınamamıştı.
İtalyan emniyeti Orlandi ve Gregori olaylarının birbirleriyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
Kemikleri inceleyen ekipler, alınacak DNA örneklerini Orlandi ve Gregori'nin DNA'sı ile karşılaştıracak.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Vatikan'ın Roma büyükelçiliğinde bulunan insan kemikleri 35 yıllık gizemi aydınlatabilir mi?/vatikan-in-roma-buyukelciliginde-bulunan-insan-kemikleri-35-yillik-gizemi-aydinlatabilir-mi-22000512200051
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.