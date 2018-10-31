Vatikan'ın Roma büyükelçiliğinde bulunan insan kemikleri 35 yıllık gizemi aydınlatabilir mi?

Emanuela Orlandi'nin ailesi yıllardır Emanuela'nın başına gelenlerin aydınlatılması çağrısıyla kampanyalar yürütüyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da Vatikan'ın Roma büyükelçiliğinde insan kemikleri bulundu.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Restorasyon çalışmaları sırasında insan kemiği parçaları bulunmuştur" dendi.

kemiklerin kime ait olduğuna ve bu kişinin ne zaman öldüğüne dair incelemelerin başlatıldığını belirten Vatikan, İtalyan yetkililere de haber verildiğini aktardı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, kemiklerin Vatikan büyükelçiliği çalışanı bir kişinin 1983'te kaybolan kızına ait olabileceğini yazıyor.

15 yaşındaki Emanuela Orlandi'nin kaybolması o dönem İtalya'da ülke gündemine oturmuş, Orlandi'nin organize suç şebekeleri tarafından kaçırılmış olabileceği olasılığının yanı sıra 1981'de Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılması için rehin alınmış olabileceği de basında yer alan olası senaryolar arasına girmişti.

Emanuela Orlandi'nin kardeşi Pietro Orlandi, 1983'ten bu yana kız kardeşine ne olduğunun araştırılması ve olayın aydınlatılması için kampanya yürütüyor.

Pietro Orlandi, Vatikan'ı da olayın araştırılmasına yardım etmemekle suçluyor.

Emanuela Orlandi ve Mirella Gregori'nin resimlerini Roma sokaklarında görmek mümkün.

İkinci ihtimal: Mirella Gregori

İtalyan basınında tartışılan bir diğer olasılık ise kemiklerin Orlandi'den yaklaşık 40 gün önce yine 1983 yılında kaybolan 15 yaşındaki Mirella Gregori'ye ait olması ihtimali.

Mirella Gregori, 1983'te evlerinin zili çaldığında kapıya bakmış, ailesine okuldan bir arkadaşının geldiğini söyleyip konuşmak üzere dışarı çıkmış ve kendisinden bir daha da haber alınamamıştı.

İtalyan emniyeti Orlandi ve Gregori olaylarının birbirleriyle bağlantılı olabileceğini düşünüyor.

Kemikleri inceleyen ekipler, alınacak DNA örneklerini Orlandi ve Gregori'nin DNA'sı ile karşılaştıracak.

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