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Vatikan: Papa Francesco başarılı bir bağırsak ameliyatı geçirdi

Vatikan, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki bir hastanede kalın bağırsağından ameliyat olduğunu duyurdu.

Vatikan: Papa Francesco başarılı bir bağırsak ameliyatı geçirdi
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Vatikan, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki bir hastanede kalın bağırsağından ameliyat olduğunu duyurdu.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, 84 yaşındaki Papa Francesco'nun ameliyatının genel anestezi altında yapıldığını ve başarılı geçtiğini kaydetti.

Ameliyat öncesinde Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın Gemelli Üniversite Hastanesi'nde kalın bağırsağında "semptomatik divertiküler stenozu" teşhisiyle tedavi altına alındığı bildirilmişti.

Papa Francesco, 2013 yılında görevi devralmasının ardından ilk kez hastaneye kaldırılıyor.

Papa'nın hastanede ne kadar kalacağı ve sağlık durumuna ilişkin diğer detaylar açıklanmadı.

Arjantinli Papa, Pazar günü erken saatlerde Vatikan'daki St. Peter Bazilikası'nda binlerce ziyaretçiye hitap etmişti. Burada yaptığı konuşmada Papa, Eylül ayında Budapeşte ve Slovakya'ya gerçekleştireceği ziyaretleri duyurmuştu.

- Getty Images
Papa Francesco, ameliyata girmeden önce Vatikan'da ziyaretçilere hitap etti.

Papa Francesco'nun sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu biliniyor. Bağırsağındaki sorun dışında bacağında ve sırtında siyatik olarak bilinen ağrıdan muzdarip.

21 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Papa'nın akciğerlerinden birinin bir kısmı alınmıştı.

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