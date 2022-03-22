Vatikan yönetiminde reform

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AA

Papa Franciscus'un, 2013'te seçildikten kısa süre sonra Papalık Kabinesi olarak bilinen "Curia Romana"da kapsam reform için başlattığı çalışmalar, 9 yılın ardından bir sonuca ulaştı.

Vatikan'ın cumartesi "Praedicate Evangelium (İncil'i yay)" adıyla duyurduğu Vatikan yönetiminde önemli değişikliklere kapı aralayan 54 sayfalık yeni anayasa için bugün bir basın toplantısı düzenlendi.

Vatikan Basın Ofisi'nde Azizlik Davalarını Değerlendirme Kurulu Başkanı (Bakan) Kardinal Marcello Semeraro, Kardinaller Konseyi Sekreteri Başpiskopos Marco Mellino ve Papalık Gregoryen Üniversitesi profesörlerinden Cizvit Rahip Gianfranco Ghirlanda düzenledikleri basın toplantısıyla yeni anayasanın detaylarını paylaştı.

Buna göre, "Curia" olarak bilinen yönetimde görev alabilmek için din adamı olma şartı kaldırıldı ve böylece vaftiz edilmemiş Katolik bireyler ile kadınların sorumluluk taşıyan rollere getirilmesinin önü açıldı.

Ayrıca yeni anayasanın küçüklerin özellikle de cinsel istismar hadiselerinden korunmasını güçlendireceği belirtildi. Vatikan'da daha önce oluşturulan Küçükleri Koruma Komisyonu, yeni anayasa ile İman Doktrini Başkanlığı altında anayasal bir kurum haline getirildi.

Rahip Ghirlanda, buna ilişkin "Komisyonun bu tür suçları önleme görevi vardır. Başkanlığın disiplin biriminin, bu suça karışanlara cezai süreç yürütmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"Praedicate Evangelium" adı verilen yeni anayasanın 5 Haziran’da yürürlüğe gireceği ve böylece en son 1988’de Papa 2. Ioannes Paulus’un (2. John Paul) yaptığı "Pastor Bonus" isimli anayasanın yerini alacağı belirtildi.