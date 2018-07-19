Türkiye’nin ve dünyanın birbirinden ünlü isimlerinin balmumu figürlerine ev sahipliği yapan Madame Tussauds İstanbul, figürleri arasına bir yenisini daha eklerken, bulunduğu İstiklal Caddesi’nde keyifli bir etkinliğe imza attı.

Madame Tussauds İstanbul, balmumu figürleri arasına yeni katılan Vatman ile Zeki Müren’i birlikte bir yolculuğa çıkardı. Türk Sanat Müziği’nin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Zeki Müren figürü ve nostaljik tramvayın Vatman’ıyla Taksim’de unutulmaz bir sefer düzenledi. Vatman’ın çıkacağı seferde yol arkadaşı olarak özellikle seçilen Zeki Müren, 1950’li yıllarda Taksim’de kendi adıyla bir dükkan açmış ve kısa bir sürede adı Beyoğlu ile özdeşleşmişti.

Beyoğlu Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü’nün de katılımı ve desteğiyle nostaljik tramvayla kısa bir tura çıkan figürler, o sırada İstiklal Caddesi’nde bulunan ziyaretçileri de geçmişte yolculuğa çıkardı. Beyoğlu’nun kültürel değerine önemli katkı sağlayan İstanbul’un tarihi simgelerinden nostaljik tramvay, Beyoğlu nostaljisine de vurgu yaptı.

FİGÜR İÇİN 1950'Lİ YILLARIN İKONİK VATMAN'I SEÇİLDİ

Her figürün yapım aşamasında olduğu gibi tarihi Vatman figürünün yapımında da titiz bir çalışma gerçekleştirildi. İETT arşivi çalışanlarının ve Kurumsal İletişim ekiplerinin de işbirliği ve desteği ile yaklaşık iki ay süren İETT arşiv taramaları yapıldı. Millileşme ile birlikte 1950’li yıllar Beyoğlu tramvayının en ikonik ve karakteristik dönemini yansıttığı için bu yıllara ait Vatman fotoğrafları ve kostümleri detaylı olarak incelendi. Tüm bu araştırma ve geliştirme çalışmaları sonunda İETT arşivindeki dönemin fotoları ve portrelerine sadık kalınarak bir vatman figürü oluşturuldu. Vatmanın kostümü 1950’li yılların üniformasından birebir kopyalandı; şapkası özel olarak üretildi. Kostüm üzerindeki İETT logo ve sicil numarası pirinçten özel olarak üretildi. Figürün yapımı ise yaklaşık 8 ay sürdü.

İSTİKLAL CADDESİ'NİN EN ÖNEMLİ SİMGESİ

1955 yılında İstanbul’un her iki yakasında hizmet vermeye başlayan elektrikli tramvaylar, şehrin sürekli artan hızına ayak uyduramadıkları gerekçesiyle 12 Ağustos 1961 tarihinde Avrupa Yakası’nda, 14 Kasım 1966’da ise Anadolu Yakası’nda son seferlerine çıkarak yolcularına hüzünle veda etti. Ancak 1989 yılında Taksim-Tünel arasındaki sembolik hat seçilerek yeniden hayata geçirilen Nostaljik Tramvay yolcularına yeniden kavuştu. Kırmızı-beyaz rengi ve orijinal haliyle kısa sürede benimsenen nostaljik tramvay, İstiklal Caddesi düzenlemeleri esnasında bir süreliğine seferlerine ara vermişti. Yakın zamanda yeniden faaliyete açılan sembolik hat, Türkiye’nin önemli simgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Madame Tussauds İstanbul tarafından İstiklal Caddesi’nde düzenlenen Vatman ve Zeki Müren’li Nostalji Tramvayı etkinliği özellikle yaz aylarında turist akınına uğrayan Taksim’in ve İstanbul’un tanıtımına da katkı sağladı.