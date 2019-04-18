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VAZOYU IŞIKTAN UZAK TUTUN
Elbette, çiçekler gün ışığında daha canlı ve güzel görünebilir, ancak uzun süre güneşte kalması çiçeklerin kurumasına yol açar. Bu nedenle çiçeklerinizi güneş ışığından veya kalorifer gibi ısının yüksek olduğu yerlerden uzak tutmalısınız.
ELMA SİRKESİ VE ŞEKER
Vazonun içerisine 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 2 yemek kaşığı şeker ve yarım bardak su ekleyin. Antibakteriyel özelliği olan sirke, çiçeğin kurumasını yavaşlatır, ayrıca şeker sayesinde çiçekler beslenir. Bu karışım sayesinde çiçekleriniz en az 1 hafta solmadan taptaze kalacaktır.
ASPİRİN
Ezilerek toz haline getirdiğiniz aspirini vazonun suyuna ekleyin. Aspirin vazo suyunun pH seviyesini düşürür ve çiçeğin solmasını önler. Bir hafta sonra bile, çiçekleriniz hala capcanlı görünür.
ÇAMAŞIR SUYU
Vazonuza 1/4 çay kaşığı çamaşır suyu ekleyin. Çamaşır suyu, suyun bulanıklaşmasını önler ve bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Bu yöntem sayesinde çiçekleriniz en az 5 gün boyunca ilk günkü canlılığını korur.
MADENİ PARALAR VE ŞEKER
Yine vazonun içerisinde bakır sikke ve bir çay kaşığı şeker ekleyerek çiçeklerin solmasını önleyebilirsiniz. Bakır, vazo içindeki bakterilerin çoğalmasını önler, şeker ise çiçeğin beslenmesini sağlar. Bu yöntem sayesinde çiçekleriniz bir haftadan uzun süre taze kalır.
ÇİÇEK BESİNİ
Çiçeklerin daha uzun süre taze görünmesini sağlamak için vazoya çiçek besini ekleyebilirsiniz.
BUZDOLABI
Çürüme ve kurumaları önlemek için vazonuzu her gece buzdolabında 8 saat kadar tutabilirsiniz. Bu sayede çiçekler 10 güne kadar taze kalacaktır.
SAÇ SPREYİ
Çiçeklerin solmaması için az miktarda saç spreyi sıkabilirsiniz. Ama spreyi yaprak ve çiçek kısımlarına sıkmamaya özen göstermelisiniz.
SODA
Vazo suyuna 1/4 bardak karbonat eklerseniz çiçekleriniz daha uzun süre dayanır. Karbonatlı suyu her gün değiştirirseniz, çiçekleriniz 7-10 gün kadar taze kalır.
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