Vazodaki çiçeklerin ömrünü uzatmanın yolları

Çiçekler kadınları en çok mutlu eden hediyelerden biri... Üstelik hem güzel kokusuyla hem de canlı renkleriyle oturma odalarını, ofis ortamını çok daha iyi gösteriyor. Peki eşinizden, arkadaşınızdan ya da hasta yatağınızda dostlarınızdan aldığınız bir demet çiçeğin daha uzun süre canlı durmasını istemez misiniz? İşte vazodaki çiçeklerin ömrünü uzatmanın basit yolları...