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İngiliz ekibi, 24 yaşındaki forveti bu sezon bedelsiz olarak kiralamayı kabul etti. Ancak işin oldukça farklı bir boyutu var. Tottenham, F.Bahçe’ye sezon sonunda satın alma zorunluluğu maddesini kabul ettirmeye çalışıyor. Bu transfer bedelsiz gibi gözükse de aslında hiç de öyle değil.