MANDZUKİC BOMBASI
Hem Bas Dost hem de menajerinin yüksek ücret istemesi, Fenerbahçe'nin forvet transferinde rotayı başka isimlere çevirmesine neden oldu. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan'ın yıldız golcüsü Mario Mandzukic'i kadrosuna katmanın peşinde.
Kanarya'nın patronu Ali Koç, ikili ilişkilerinin hayli iyi olduğu Juventus'la görüşmelere başladı. Fenerbahçe'nin patronu, bu transfer için temaslarını bizzat yürütüyor.
Beşiktaş da uzun zamandır Mandzukic'i renklerine bağlamak için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe'de hedef hem ezeli rakibine büyük bir transfer çalımı atmak hem de yeni sezon öncesinde bu yıldız takviyesiyle taraftarın gönlünü fethetmek.
Kanarya'nın başkanı Ali Koç, Ronaldo'nun Juventus'a gelmesinin ardından ikinci plana düşen Hırvat forveti ikna etmek üzere. Şimdi tüm iş Juventus'un Mandzukic'e izin vermesine kaldı. (AMK Spor)
CHELSEA, FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ
Fenerbahçe, transfer listesinde bulunan Kurt Zouma’nın kiralanması için çalışmaları yürütüyor. Damien Comolli’nin Chelsea’li yetkililerle başarılı savunmacı için yaptığı görüşmede, sürpriz bir isim ön plana çıktı: Tiemoue Bakayoko...
İngiliz ekibi, Fransız orta saha oyuncusu için geçtiğimiz sezon Monaco’ya tam 40 milyon Euro ödedi. Ancak Bakayoko, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle ilk sezonunda beklentileri karşılayamadı.
Chelsea’nin yeni sezondaki menaceri Maurizio Sarri de Napoli’den öğrencisi Jorginho’yu yanında getirdikten sonra Bakayoko’nun üstünü çizdi. İngiliz ekibinin yetkililerinin, bu gelişme sonrası Comolli’ye, 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilenip ilgilenmeyeceklerini sordukları kaydedildi.
Chelsea Yönetimi’nin, 40 milyon euro ödedikleri Bakayoko’yu büyük bir zararla satmak yerine ilk etapta kiralık göndererek yeniden yıldızını patlatmaya çalıştığı belirtildi.
FENER'İN ŞARTI VAR
Comolli, kendisine yapılan bu teklifi Cocu ve başkan Ali Koç ile değerlendirecek. Eğer olumlu yanıt alırsa, hem Bakayoko hem de Chelsea ile görüşmelere başlayacak.
Fenerbahçe’nin bu transfer için Maviler’e sunacağı önemli bir şart da var: Yıldız futbolcunun yıllık 6 milyon Euro’luk maaşının bir bölümünü karşılamaları.
BARÇA, PACO'YU KİRALIYOR
Barcelona’da teknik direktör Valverde, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına karar verdi. İspanyol ekibi; Mina, Cillessen, Andre Gomes ve Aleix Vidal’ı bonservisiyle satışa çıkarttı. Sarı-Lacivertliler’in gündemindeki Paco Alcacer ise kiralık olarak gönderilecek.
Bu haber, Fenerbahçe Yönetimi’ni fazlasıyla sevindirdi. Başından beri 24 yaşındaki forveti kiralamak isteyen Sarı- Lacivertliler, Barcelona’ya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
JANSSEN GÖRÜŞMESİ DEVAM EDİYOR
Cocu’nun yeniden kiralanmasına onay verdiği Vincent Janssen için Comolli ile Tottenham arasındaki görüşmeler bir türlü sona ermedi.
İngiliz ekibi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine 5 milyon Euro talep etti. Fenerbahçe ise bu kez bu fiyatın yarısını ödeme taraftarı. Bu nedenle taraflar orta yolu bulamadı. Fenerbahçe’ye dönmeyi çok isteyen 23 yaşındaki forvet ise kulüplerden gelecek müjdeli haberi bekliyor. (Fanatik)
BEDELSİZ BEDELLİ JANSSEN
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe formasını giyen Janssen, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Cocu’nun da gözdeleri arasında bulunuyor. Kanarya, Tottenham’la yaptığı görüşmelerde ilerleme sağladı.
İngiliz ekibi, 24 yaşındaki forveti bu sezon bedelsiz olarak kiralamayı kabul etti. Ancak işin oldukça farklı bir boyutu var. Tottenham, F.Bahçe’ye sezon sonunda satın alma zorunluluğu maddesini kabul ettirmeye çalışıyor. Bu transfer bedelsiz gibi gözükse de aslında hiç de öyle değil.
MİNİMUM ZARARLA
İngiliz ekibiyle 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Janssen, bu sezon sonunda kontratının son yılına girecek. Tottenham da bunu göz önüne alarak oyuncusu satmayı planlıyor. İstenen rakamın 10 milyon euro olduğu konuşuluyor.
Tottenham, Hollandalı futbolcuyu 2016’da 22 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezon F.Bahçe’nin ödediği kiralama bedelinin tam 5 milyon euro olduğu iddia ediliyordu. İngilizler onu minimum zararla elden çıkarmak istiyor. Bu transfer arapsaçına döndü. Yönetim, satın alma zorunluluğu maddesini hiçbir şekilde kabul etmek istemiyor. (Akşam)
MİTROVİC'TE TEK SORUN OPSİYON
Bas Dost konusunda şu ana kadar beklediği adımları atamayan Sarı- Lacivertliler transfer listenin ilk sırasına aldığı Aleksandar Mitrovic'i bitirmeye çok yaklaştı.
Fenerbahçe hem Sırp forvet hem de Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardı. Mitrovic'le sözleşmede yer alan bazı maddeler üzerinde görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la ise opsiyon pazarlığı yapıyor.
'EVET' DEDİLER AMA
İngilizler, Fenerbahçe'ye 1 yıllık kiralama için 'evet' dese de sözleşmeye opsiyon maddesi koymaya yanaşmıyor. Sarı- Lacivertliler ise 23 yaşında olması nedeniyle Mitrovic'in satın alma opsiyonuna mutlaka sahip olmak istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. (Takvim)
VAN BEEK İÇİN SON TEKLİF 3 MİLYON
Teknik direktör Cocu'nun ısrarla istediği Feyenoord stoperi Sven van Beek için pazanlıklar sürüyor... Hollanda kulübü Sarı-Lacivertlilerin yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmiş ve 5 milyon Euro istemişti. Son bilgilere göre Fenerbahçe rakamı 3 milyon Euro'ya çıkardı. (Takvim)
'YENİ MODRİC'E GÖZALTI
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin radarına bir genç daha takıldı... Sportif direktör Damien Comolli'nin U19 Avrupa Şampiyonası'nı izlemek için Finlandiya'ya gönderdiği scout ekibinin, Dinamo Kiev'in genç yıldız adayı Sergiy Buletsa'nın ismini verdiği iddia edildi.
1999 doğumlu oyuncuyu, Ukrayna'nın Fransa'yı 2-1 yendiği maçta takip eden ekibin, 'Stili Luka Modric'i andırıyor, kaçırılmayacak bir fırsat' demesi üzerine Comolli'nin detaylı rapor hazırlanmasını istediği belirtildi. 1.72 boyundaki Buletsa, merkez orta saha '10 numara' pozisyonunda görev yapıyor. (Fotomaç)
FENER'DEN EMRE MOR OPERASYONU
Fenerbahçe'nin Emre Mor hayali gerçeğe mi dönüşüyor?.. İspanyol Radio Marca'da yer alan habere göre bu ihtimal ufukta göründü. Radyo, 20 yaşındaki futbolcu için Köln ve Fenerbahçe'nin Celta Vigo'ya teklifte bulunduğunu duyurdu.
İspanyol kaynaklar, sarı-lacivertli kulübün, Emre için iki yıllık kiralama sonrası kesin satın alma opsiyonuyla toplam 13 milyon euro'luk ödeme planı hazırladığını belirtti. Emre Mor'un menajeri, Radio Marca'daki Köln iddiasını yalanlarken F.Bahçe ile ilgili açıklama yapmamayı tercih etti. (Fotomaç)
BOLASİE'DE SON DURUM
Nabil Dirar'la yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli yönetim, Phillip Cocu'nun "Tam bize göre" dediği Yannick Bolasie için mesai harcıyor. İngiliz kulübü teklifi kabul etti... Comollı, Kongo'lu yıldızla masada.
UEFA anlaşması nedeniyle kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe, 3 milyon Euro'luk teklifi ile Everton'ı ikna etmeyi başardı. Yöneticiler 4 milyon Euro tiesyen Bolasie'yle anlaşma zemini arıyor.
Bir yandan ekonomik sıkıntılar bir yandan da UEFA anlaşması nedeniyle transferde çok zorlanan Fenerbahçe, Yannick Bolasie için bastırıyor. Sarı-Lacivertliler, Cocu'nun "Tam bize göre" dediği Kongolu kanatforvetle pazarlıklarını yoğun şekilre sürdürüyor.
YOĞUN MESAİ
Everton kulübüne 1 yıllık kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro'ya anlaşma sağladığı öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli şimdi de Bolasie'yi iknaya çalışıyor.
ARADAKİ FARK 1 MİLYON
Alınan bilgilere göre 29 yaşındaki yıldız futbolcu Fenerbahçe'den 4 milyon Euro garanti ücret istiyor. Bu rakamı çok bulan Sarı-Lacivertli yönetim ise son olarak 3 milyon Euro'luk teklif sundu.
Cocu'nun 4-3-3 sistemine çok uygun olan Bolasie'yi mutlaka transfer etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi bu hafta içinde Kongolu yıldızla yeni bir görüşme yapıp anlaşma zemini arayacak. (Takvim)
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