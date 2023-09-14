Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon VE DOKUNULMAZ! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Eylül 2023 Çarşamba MasterChef All Star haftanın eleme adayları kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek takım oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan künefe yapmalarını istedi. En iyi tabağı ortaya çıkaran ekip günü kayıpsız geçirirken, dokunulmazlık oyunu kaybeden takım ise haftanın eleme adaylarını belirleyecek. İşte 13 Eylül 2023 Çarşamba MasterChef All Star bireysel dokunulmazlığın sahibi ve haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kıran mücadelelere sahne olan yarışmada günün konsepti künefe oldu. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı ve tansiyon hiç düşmediği MasterChef'te mavi ve kırmızı takım 2. dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Eylül 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Eylül MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan künefe yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        3

        MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sergen şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazandı.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 3. eleme adayını belirlerken. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

        Mavi takım

        Alican (Kaptan)

        Barbaros

        Kıvanç

        Tolga

        Esra

        Azize

        Kerem

        Sefa

        Eda

        6

        Kırmızı takım

        Ayaz (Kaptan)

        Tahsin

        Hasan

        Sergen

        Dilara

        Gamze

        Tanya

        Barış

        Batuhan

        7

        11 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef elenen isim açıklandı. Ayaz, Tanya ve Sefa ilk turda başarılı oldu ve potadan kurtuldu. Eda ile Suna eleme potasında yarıştı. Yemekten çıkan kalamar kıkırdağı nedeniyle Suna elenen isim oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!
        Kamyon park halinde, Salih 8 yaşındaydı! Ölümle biten oyun!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
        Herkesin başına gelebilir! Ölüm nedeni: 1 tuğla!
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor
        Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Kazancı'dan Halil ve Tadic itirafı!
        Kazancı'dan Halil ve Tadic itirafı!
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        İstanbul Havalimanı’na 4’üncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’üncü pist ve yeni terminal geliyor