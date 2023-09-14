MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek takım oyununda Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan künefe yapmalarını istedi. En iyi tabağı ortaya çıkaran ekip günü kayıpsız geçirirken, dokunulmazlık oyunu kaybeden takım ise haftanın eleme adaylarını belirleyecek. İşte 13 Eylül 2023 Çarşamba MasterChef All Star bireysel dokunulmazlığın sahibi ve haftanın eleme adayları...
MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kıran mücadelelere sahne olan yarışmada günün konsepti künefe oldu. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı ve tansiyon hiç düşmediği MasterChef'te mavi ve kırmızı takım 2. dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Eylül 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Eylül MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan künefe yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar bireysel dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sergen şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığı kazandı.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 3. eleme adayını belirlerken. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:
Mavi takım
Alican (Kaptan)
Barbaros
Kıvanç
Tolga
Esra
Azize
Kerem
Sefa
Eda
Kırmızı takım
Ayaz (Kaptan)
Tahsin
Hasan
Sergen
Dilara
Gamze
Tanya
Barış
Batuhan