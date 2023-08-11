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        Haberler Futbol Süper Lig Ve hasret sona eriyor , Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1.Lig başlıyor - Futbol Haberleri

        Ve hasret sona eriyor , Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig başlıyor

        Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 67 günlük tatilin ardından yeniden başlıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:00
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        Süper Lig ve 1. Lig de haftanın programı!
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        Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

        Trendyol Süper Lig

        Bugün:

        21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)

        Yarın:

        19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

        19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)

        21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

        13 Ağustos Pazar:

        19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)

        21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

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        21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

        14 Ağustos Pazartesi:

        21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)

        21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

        Trendyol 1. Lig

        Bugün:

        21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

        Yarın:

        17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

        19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

        21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

        13 Ağustos Pazar:

        17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

        17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)

        19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

        21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Spor Toto Akhisar)

        14 Ağustos Pazartesi:

        21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)

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