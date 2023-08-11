Ve hasret sona eriyor , Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig başlıyor
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 67 günlük tatilin ardından yeniden başlıyor. İşte detaylar...
Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu, ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)
Yarın:
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
13 Ağustos Pazar:
19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)
21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
Yarın:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
13 Ağustos Pazar:
17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)
19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Spor Toto Akhisar)
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)